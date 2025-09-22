Ayuntamientos deberán cubrir pensión de policías

Los municipios de San Luis Potosí tendrán que destinar, por primera vez, una partida específica en sus presupuestos de 2026 para garantizar el pago de pensiones a policías municipales. La medida deriva de la reforma constitucional aprobada en el Congreso del Estado, que aún debe ser ratificada por los 59 cabildos.

El diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de

Seguridad Pública del Congreso, indicó que tras el aval legislativo, lo que sigue es el proceso de aprobación en los ayuntamientos. Una vez concluido, se organizarán foros con autoridades municipales para definir cómo se incorporará este gasto a los proyectos de egresos.

De acuerdo con Badillo Moreno, el propósito es que los cuerpos municipales de seguridad cuenten con seguridad social y certeza en sus prestaciones. “Que los policías puedan trabajar en condiciones dignas y con mayor compromiso”, expresó.

La reforma adiciona disposiciones al Artículo 114 de la Constitución estatal y modifica las leyes Orgánica del Municipio Libre y del Sistema de Seguridad Pública. La iniciativa fue presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y establece que los ayuntamientos deberán garantizar prestaciones de retiro y jubilación.