Reforestarán sierra de San Miguelito

En coordinación con municipios y la Federación, se trabaja en un proyecto para la reforestación de la Sierra de San

Miguelito, informó Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

En entrevista, precisó que la Segam trabaja con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en aras de establecer los polígonos a intervenir con la colocación de diversos ejemplares endémicos.

La funcionaria estatal refirió que la Segam está por recibir 250 mil plantas endémicas, que servirá para cumplir con dichas tareas de plantación y generar las condiciones de la restauración y recuperación del ecosistema.

Externó que, derivado de programas permanentes de reforestación en general, la dependencia ha entregado en lo que va del año 350 mil árboles a las 59 presidencias municipales de la entidad potosina.