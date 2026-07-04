Bachean colonias de Soledad tras recientes lluvias
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Tras las lluvias registradas en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, distintas áreas del Ayuntamiento realizaron trabajos de atención en vialidades afectadas, que incluyeron bacheo, reparación con concreto hidráulico, desazolve y retiro de lodo y residuos.
El Área Operativa de Desarrollo Urbano implementó un programa de bacheo en diversos puntos donde la humedad y el tránsito vehicular provocaron el deterioro del pavimento. Durante la semana se intervino la calle San Rafael, en la colonia San José; Santa Socorro, en Valle de San Isidro; y la calle Ignacio Allende, en la cabecera municipal, donde fue necesario colocar piedra como base antes de efectuar la reparación debido al tamaño del bache ocasionado por las precipitaciones.
En la colonia San Felipe se utilizaron bombas de extracción para eliminar encharcamientos y comenzar la reparación de la tapa de una boca de tormenta. En ese mismo sector también se rehabilitó la calle San Ciro mediante trabajos de bacheo. Asimismo, se realizaron reparaciones en la avenida Acapulco, en la colonia Morelos I, otra de las vialidades que registró afectaciones por las lluvias.
En la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección se atendió una fuga de agua potable que provocó la formación de un socavón. El desperfecto fue corregido mediante la sustitución de tubería y la reposición del pavimento con concreto hidráulico, con el objetivo de restablecer las condiciones de circulación y reducir riesgos para automovilistas y peatones.
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Las labores también incluyeron trabajos de bacheo en la avenida María Teresa, en la colonia El Morro, donde se repararon diversos daños en la carpeta asfáltica.
Este viernes, personal de Servicios Municipales continuó con la limpieza de la avenida Ponciano Arriaga, en la colonia Rivas Guillén Quinto Plano, retirando tierra, lodo y residuos sólidos que fueron arrastrados por la corriente durante las lluvias.
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