Banobras aclara: sus créditos no son para aguinaldos ni nómina municipal

El banco federal advierte que sus financiamientos solo aplican a infraestructura, no a gastos de cierre.

Por Samuel Moreno

Diciembre 02, 2025 03:00 a.m.
Banobras aclara: sus créditos no son para aguinaldos ni nómina municipal

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) dejó claro que los financiamientos que otorga a gobiernos municipales son exclusivamente para proyectos de infraestructura, no para cubrir nóminaaguinaldos ni gastos operativos de cierre de año.

La precisión fue hecha por Antonio García Carreño, titular de la Unidad de Funcionamiento y Asistencia Técnica a Gobiernos, durante su conferencia "Esquemas de financiamiento y desarrollo sostenible" en el Congreso del Estado.

García Carreño explicó que el objetivo del banco es impulsar obra pública que genere desarrollo, por lo que los créditos destinados a gasto corriente quedan fuera de la política institucional:
"No participamos en financiamientos de corto plazo para cubrir cierres de año; lo que respaldamos es infraestructura y servicios que transformen ciudades", afirmó.

El comentario surgió tras señalarse el incremento de municipios que buscan préstamos para cubrir aguinaldos, lo que para Banobras evidencia una mala programación del gasto. Esos casos, dijo, no corresponden a un banco de desarrollo, sino a carencias administrativas que deben resolverse desde lo local.

También puntualizó que, aunque algunos ayuntamientos culpan caídas en participaciones, las variaciones federales rara vez superan el 5%, lo que permite planear con anticipación. A ello se suma la baja recaudación propia, pues muchos municipios mantienen valores catastrales desactualizados o una cobranza limitada.

García Carreño reiteró que el financiamiento es una herramienta valiosa solo si se destina a obra pública planificada, sostenible y con impacto social. Y remató:
Banobras no es un salvavidas para diciembre, sino un motor para construir infraestructura que trascienda administraciones.

