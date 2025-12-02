Reformarían leyes para dar estabilidad laboral a Bomberos

La crisis presupuestal y de personal que enfrenta el H. Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, no puede seguir tratándose como un problema anual, ni dependiendo de colectas y donativos, advirtió el diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, quien llamó a emprender una reforma legal que dé estabilidad laboral y operativa tanto a los bomberos como a la Cruz Roja.

El legislador señaló que ya existen propuestas e incluso iniciativas federales que plantean integrar a estas instituciones a las estructuras de Protección Civil, lo que permitiría que su personal, cuente con condiciones formales de trabajo dentro del gobierno y deje de vivir en la incertidumbre cada año.

“Urge una atención formal. Hablamos de dos instituciones indispensables: la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. Hay iniciativas para que estos entes pasen a Protección Civil y puedan tener la formalidad que hoy no tienen. La necesidad está muy clara”, sostuvo.

Gama Basarte afirmó que el problema no es la falta de propuestas, sino de voluntad política. Cada año se repiten los llamados de auxilio financiero, tanto en la colecta de la Cruz Roja como en la petición de recursos por parte de los bomberos, sin que se concrete una solución de fondo desde el Ejecutivo o desde las bancadas mayoritarias del Congreso.

El diputado recordó que otros estados ya han adoptado modelos en los que los cuerpos de emergencia forman parte de la estructura gubernamental, garantizando así estabilidad, certificación, presupuesto fijo y mejores condiciones de operación. En San Luis Potosí, añadió, el proyecto debe abordarse de manera integral durante la revisión del presupuesto 2025.

“San Luis lo merece y la ciudadanía también. Tener instituciones fortalecidas da certidumbre a todos. Bomberos y Cruz Roja aportan demasiado para seguir viviendo un suplicio año tras año”, enfatizó.

Gama Basarte hizo un llamado directo a las autoridades estatales y a las fuerzas políticas del Congreso para convertir esta propuesta en una política pública permanente que deje atrás la dependencia de donativos y asegure que los servicios de rescate, atención prehospitalaria y respuesta a emergencias operen con estabilidad y profesionalismo.