Bienestar presume 8.8 millones de consultas casa por casa
Ariadna Montiel afirma que el modelo cumple su objetivo y será clave para planear políticas públicas
Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, aseguró que el programa Salud Casa por Casa "está cumpliendo el objetivo", y hasta el momento se han brindado 8 millones 818 mil 488 consultas personalizadas y gratuitas para las personas derechohabientes.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 2 de diciembre en Palacio Nacional, Montiel Reyes destacó que Salud Casa por Casa atiende a todas las personas adultas mayores y personas con discapacidad que ya cuentan con su pensión.
Montiel resaltó la información que recaba el personal de salud de manera digital, que le va a servir al país para "planear hacia adelante". Mencionó además que se les otorgará la receta médica con los medicamentos que van a necesitar.
"Hemos recorrido muchos territorios, colonias, por todo el país, es un territorio muy amplio y complejo para su recorrido y se han realizado este número de consultas que, estoy segura, está cumpliendo el objetivo que nuestra Presidenta nos marcó; que este programa sea el programa de prevención más importante del mundo", dijo la secretaria de Bienestar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Agradeció a las personas que les reciben muy bien a los servidores de la nación, y les agradeció mucho que abren las puertas de su casa al personal de salud.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Bienestar presume 8.8 millones de consultas casa por casa
El Universal
Ariadna Montiel afirma que el modelo cumple su objetivo y será clave para planear políticas públicas