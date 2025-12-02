logo pulso
Bienestar presume 8.8 millones de consultas casa por casa

Ariadna Montiel afirma que el modelo cumple su objetivo y será clave para planear políticas públicas

Por El Universal

Diciembre 02, 2025 08:33 a.m.
A
Bienestar presume 8.8 millones de consultas casa por casa

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, aseguró que el programa Salud Casa por Casa "está cumpliendo el objetivo", y hasta el momento se han brindado 8 millones 818 mil 488 consultas personalizadas y gratuitas para las personas derechohabientes.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 2 de diciembre en Palacio Nacional, Montiel Reyes destacó que Salud Casa por Casa atiende a todas las personas adultas mayores y personas con discapacidad que ya cuentan con su pensión.

Montiel resaltó la información que recaba el personal de salud de manera digital, que le va a servir al país para "planear hacia adelante". Mencionó además que se les otorgará la receta médica con los medicamentos que van a necesitar.

"Hemos recorrido muchos territorios, colonias, por todo el país, es un territorio muy amplio y complejo para su recorrido y se han realizado este número de consultas que, estoy segura, está cumpliendo el objetivo que nuestra Presidenta nos marcó; que este programa sea el programa de prevención más importante del mundo", dijo la secretaria de Bienestar.

Agradeció a las personas que les reciben muy bien a los servidores de la nación, y les agradeció mucho que abren las puertas de su casa al personal de salud.

