Bloquean rúa en Mexquitic por fuga de aguas negras
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MEXQUITIC DE CARMONA.- Habitantes del ejido Mexquitic de Carmona bloquearon la antigua Carretera 49 (hoy Libramiento) para exigir el reemplazo inmediato de una red de drenaje que contamina el río y los cultivos.
El tramo bloqueado se ubica en el cuerpo de carretera de dos carriles que llega directo a la cabecera municipal de Mexquitic.
José Rodríguez Ramírez, presidente del comisariado ejidal de Mexquitic de Carmona, explicó que el drenaje que no es reemplazado desde hace 6 años se ubica en el punto denominado El Tecolote, muy próximo a la escuela secundaria de la zona.
El agua turbia escurre hacia el río que proviene de la presa, contamina el resto del agua y también a los cultivos, situación que fue mostrada el miércoles a personal de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado (Segam).
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El problema es más grave porque los ejidatarios de la zona oriente de Mexquitic de Carmona determinaron aprovechar agua de la presa el domingo, porque la necesitan para sus cultivos. "El presidente municipal y el secretario están muy tibios", puntualizaron los afectados.
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