BMW aplica una inversión de 280 mde

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El desarrollo de la plataforma Neue Klasse para vehículos eléctricos, comprometió una inversión de proveedores, hasta por 280 millones de euros, informó Klaus Von Moltke, CEO de BMW México.

Proveedores BMW en México y Estados Unidos

En el caso de la planta en México, hay 122 proveedores instalados en la región que abastecen exclusivamente a la planta San Luis Potosí.

A este grupo se suman 106 proveedores instalados en territorio estadounidense que atienden la planta de Spartarburg.

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Impacto global de proveedores mexicanos y estadounidenses

Además hay 82 proveedores instalados en México y Estados Unidos que surten a diferentes plantas de BMW en el mundo.

De hecho, cada vehículo fabricado en BMW, de cualquier tipo, compromete al menos dos partes que son suministradas desde México.