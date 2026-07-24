logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

BMW aplica una inversión de 280 mde

Proveedores en México y Estados Unidos suministran partes clave para vehículos BMW en todo el mundo.

Por Martín Rodríguez

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
A
BMW aplica una inversión de 280 mde
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El desarrollo de la plataforma Neue Klasse para vehículos eléctricos, comprometió una inversión de proveedores, hasta por 280 millones de euros, informó Klaus Von Moltke, CEO de BMW México.

      Proveedores BMW en México y Estados Unidos

      En el caso de la planta en México, hay 122 proveedores instalados en la región que abastecen exclusivamente a la planta San Luis Potosí.

      A este grupo se suman 106 proveedores instalados en territorio estadounidense que atienden la planta de Spartarburg.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Impacto global de proveedores mexicanos y estadounidenses

      Además hay 82 proveedores instalados en México y Estados Unidos que surten a diferentes plantas de BMW en el mundo.

      De hecho, cada vehículo fabricado en BMW, de cualquier tipo, compromete al menos dos partes que son suministradas desde México.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Con pagos a medias logran retiro de bloqueo en el IPA
        Con pagos a medias logran retiro de bloqueo en el IPA

        Con pagos a medias logran retiro de bloqueo en el IPA

        SLP

        Huasteca Hoy

        La mesa de negociaciones acordó pagos pendientes que se realizarán la próxima semana para cañeros

        De los Santos hace reuniones ciudadanas; niega andar en campaña
        De los Santos hace reuniones ciudadanas; niega andar en campaña

        De los Santos hace reuniones "ciudadanas"; niega andar en campaña

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        No obstante, destacó la importancia de reforzar la seguridad y mejorar la accesibilidad en zona centro

        Prevé Sectur más de un millón de visitantes durante verano
        Prevé Sectur más de un millón de visitantes durante verano

        Prevé Sectur más de un millón de visitantes durante verano

        SLP

        Rubén Pacheco

        Promueven festividades como el Xantolo en la región huasteca y los Pueblos Mágicos

        Detalla Ceepac criterios para indagar campañas adelantadas
        Detalla Ceepac criterios para indagar campañas adelantadas

        Detalla Ceepac criterios para indagar campañas adelantadas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Se aclara que mensajes privados no constituyen infracción y que expresar intención no es acto anticipado