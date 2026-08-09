Hay ligero aumento de urgencias por gas

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La temporada vacacional ha transcurrido con relativa tranquilidad para el H. Cuerpo de Bomberos de San Luis Potosí, aunque se ha registrado un ligero incremento en incidentes dentro de viviendas, principalmente relacionados con instalaciones de gas en malas condiciones y fallas eléctricas, informó el comandante Adolfo Benavente Duque.

Incidentes por gas y electricidad en viviendas

Explicó que durante este periodo no se ha presentado un aumento considerable en las emergencias atendidas en la zona metropolitana, por lo que la corporación mantiene un balance positivo y sin situaciones que hayan generado alarma.

Entre los principales incidentes detectados en los domicilios se encuentran problemas derivados de instalaciones de gas defectuosas o tanques en mal estado. También se han presentado casos relacionados con mascotas que permanecen solas en las viviendas y que, al moverse, han provocado la caída de tanques de gas.

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Recomendaciones del comandante Benavente

Duque Benavente agregó que también se han atendido algunas situaciones originadas por instalaciones eléctricas sobrecargadas, por lo que llamó a la población a no descuidar las condiciones de seguridad en sus hogares, especialmente cuando salen de vacaciones y dejan sus viviendas solas.

El comandante señaló que, pese a estos incidentes, el periodo vacacional se ha mantenido tranquilo para los bomberos, por lo que exhortó a la ciudadanía a revisar previamente las instalaciones de gas y eléctricas, así como asegurar adecuadamente los tanques y otros objetos que pudieran representar un riesgo mientras las familias se encuentran fuera de casa.