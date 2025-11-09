Borra Interapas datos incómodos de informe oficial

Tras dar a conocer que durante el tercer trimestre del 2025, el Interapas desentendió el 41 por ciento de las fugas reportadas, el organismo operador de agua modificó el informe trimestral con un nuevo documento que omite datos específicos de los indicadores de resultados y tan solo deja los indicadores porcentuales de diversos rubros.

Cabe recordar que este medio dio a conocer a finales del mes de octubre y con base en el tercer informe trimestral del Interapas, ubicado en el rubro de los indicadores de resultados publicado en sitio web dentro del apartado de Contabilidad Gubernamental, que el organismo solo atendió el 58.64 por ciento de las fugas reportadas en el periodo de julio a septiembre.

Esto equivale a un total de mil 567 fugas de aguas reportadas ante el organismo y en la zona de injerencia del Interapas; sin embargo, tan solo se atendieron un total de 919.

Sin embargo, durante los días posteriores a dar conocer este dato se registró que el mencionado informe desapareció de los documentos de contabilidad gubernamental del Interapas para el ejercicio 2025, pese a que el resto de informes relacionados con el estado de situación financiera, estado de actividades, gestión administrativa se mantenían en los primeros tres trimestres.

Es decir, el tercer informe trimestral de Indicadores de Resultados, el cual contiene los diversos rubros de mediación cuantitativa de desempeño, fue dado de baja del portal web. Mientras que para la presente semana se registró de nueva cuenta su publicación en la página del Interapas aunque ya no cuenta con la cantidad de fugas atendidas y reportadas en sus diversos programas de atención y tan solo mantiene el porcentaje de desempeño que se mantiene en el 58.64 por ciento.

El informe trimestral mantiene también información del agua disponible, la cobertura de la misma, la captación de agua pluvial, el suministro de agua potable y proveniente de las presas, etc. Sin embargo, en la nueva versión publicada por el Interapas tan solo se mantienen los indicadores porcentuales de desempeño.