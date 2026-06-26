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Cabildo de Vanegas destituye a su síndico

Coronado Reyna denunció que fue sin procedimiento previo

Por Ana Paula Vázquez

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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Cabildo de Vanegas destituye a su síndico
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      El Cabildo del municipio de Vanegas aprobó la separación del cargo del síndico municipal José Héctor Coronado Reyna, en una decisión que desató una confrontación política y legal al interior del Ayuntamiento, luego de que el funcionario acusara que se trata de una determinación sin sustento jurídico y fuera de las atribuciones del propio órgano municipal.

      Coronado Reyna denunció que no existió procedimiento previo ni se le notificó formalmente la apertura de algún proceso en su contra, además de señalar que no se le permitió ejercer su derecho de audiencia antes de la votación de los regidores. Durante una rueda de prensa, sostuvo que la determinación se tomó sin debate suficiente y bajo una interpretación que, afirmó, excede las facultades del Cabildo. "Se están tomando decisiones sin haberme permitido el derecho a defender, a contestar un posible procedimiento", expresó.

      El conflicto escaló después de que el síndico denunciara que, tras la sesión, fue impedido de ingresar a la oficina donde realiza sus funciones, ubicada fuera de la Presidencia Municipal. Señaló que la cerradura fue cambiada y que a su secretaria le retiraron las llaves, lo que consideró un acto de despojo que lo deja sin acceso a documentación y operación institucional. Ante ello, anunció que presentará denuncias en distintas instancias y que buscará revertir tanto la decisión del Cabildo como las acciones posteriores.

      El funcionario sostuvo que la legislación estatal establece que la suspensión o revocación del mandato de integrantes de un ayuntamiento es una facultad exclusiva del Congreso del Estado, a través de un procedimiento formal y con garantía de audiencia, por lo que acusó al Cabildo de haber actuado fuera de sus competencias legales al intentar removerlo del cargo.

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      Finalmente, informó que presentará denuncias y recursos legales para impugnar la decisión del Cabildo y las acciones posteriores, mientras que hizo un llamado al Congreso del Estado y al gobierno estatal para que intervengan en el caso.

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