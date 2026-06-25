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Cerrarán oficinas de Interapas en Acceso Norte

Todos los servicios se concentrarán en la sede de la calle Benito Juárez

Por Flor Martínez

Junio 25, 2026 04:26 p.m.
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Cerrarán oficinas de Interapas en Acceso Norte
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      A partir del 1 de julio, la atención a usuarios de Interapas en Soledad de Graciano Sánchez se concentrará en la oficina ubicada en la calle Benito Juárez número 200, luego de que deje de operar la sede localizada en Acceso Norte número 90.

      De acuerdo con información del organismo operador, en la nueva ubicación se realizarán trámites y servicios como pagos, atención a usuarios, aclaraciones e incorporación a programas como "Beneficio 50".

      Asimismo, se informó que las personas interesadas en incorporarse al programa "Ponte al Día con Interapas" podrán continuar realizando este trámite en la oficina de Acceso Norte hasta el 30 de junio, fecha en que concluye dicho esquema. El cambio de sede entrará en vigor al día siguiente.

      A partir del 1 de julio, los servicios y gestiones que se brindaban en Acceso Norte serán atendidos en la oficina de Benito Juárez, ubicada en la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez.

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      Cabe señalar que este inmueble representa un punto de referencia histórico para la población, al haber operado como sede de trámites para el servicio de agua desde años previos a la fundación de Interapas, ocurrida el 12 de agosto de 1996.

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