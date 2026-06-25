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Vuelven probabilidades de lluvias en SLP

Para la tarde del jueves, se esperan rachas de viento de 40 km/h y temperaturas de hasta 37 grados en la Huasteca

Por Redacción

Junio 25, 2026 03:51 p.m.
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Vuelven probabilidades de lluvias en SLP
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      Las lluvias podrían regresar durante la tarde de este jueves en gran parte de San Luis Potosí, mientras que la Huasteca continuará registrando las temperaturas más elevadas de la entidad, con máximas de hasta 37 grados centígrados.

      De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), existe probabilidad de lluvias y tormentas puntuales durante la tarde, principalmente en municipios de la Huasteca, además de bancos de niebla durante las primeras horas del día en zonas serranas.

      La dependencia también prevé rachas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora en distintas regiones del estado conforme avance la jornada.

      En la Zona Centro se espera una temperatura máxima de 28 grados y mínima de 15, con lluvias aisladas durante la tarde, especialmente en áreas montañosas. Para el Altiplano se pronostican 30 grados de máxima y 15 de mínima, además de niebla matutina y precipitaciones dispersas.

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      La Zona Media alcanzará los 32 grados, con una mínima de 17, mientras que en la Huasteca el termómetro podría llegar a los 37 grados, acompañado de un ambiente bochornoso y condiciones favorables para tormentas vespertinas.

      Protección Civil pidió a la población mantenerse atenta ante posibles lluvias acompañadas de actividad eléctrica y vientos fuertes, ya que las condiciones podrían mantenerse durante el próximo fin de semana.

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