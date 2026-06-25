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Exhiben patrulla conectada a alumbrado público

Una patrulla eléctrica de la Policía Municipal fue captada conectada al alumbrado público en el Centro Histórico.

Por Pulso Online

Junio 25, 2026 06:27 p.m.
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Exhiben patrulla conectada a alumbrado público
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      Un vehículo eléctrico tipo patrulla de la Policía Municipal de San Luis Potosí, identificado con el número económico 6200, fue exhibido en redes sociales presuntamente conectado al alumbrado público mediante un "diablito", en la calle Tres Guerras, casi esquina con avenida Venustiano Carranza, en el Centro Histórico de la capital.

      Video muestra conexión irregular de patrulla a alumbrado público

      En el video, difundido por usuarios en distintas plataformas, se observa la unidad oficial estacionada junto a una casona abandonada, donde regularmente permanece en labores de vigilancia debido a que el inmueble ha sido vandalizado e incluso incendiado en diversas ocasiones.

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      La publicación que acompaña la grabación asegura que el vehículo era recargado mediante una conexión improvisada a la infraestructura de alumbrado público, lo que derivó en una denuncia para que las autoridades esclarezcan si dicha práctica está autorizada o si se trató de una conexión irregular.

      Intervención municipal en casona abandonada y foco de inseguridad

      El lugar donde fue captado el vehículo corresponde a la antigua casona ubicada sobre avenida Venustiano Carranza, inmueble que durante años ha sido considerado un foco de inseguridad, suciedad y riesgo para peatones.

      En julio de 2025, el Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que el propietario autorizó la intervención del edificio, luego de más de dos años de gestiones. En ese momento se anunció una rehabilitación inicial con trabajos de limpieza, rescate de cantera, pintura y acciones para reducir los riesgos que representaba el inmueble; sin embargo, no se definió públicamente el uso que tendría una vez intervenido.

      Hasta el momento, el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no han emitido una postura sobre el video ni han informado si la conexión observada corresponde a un procedimiento autorizado o si se abrió alguna investigación sobre el caso.

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