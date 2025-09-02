Cae valor de la construcción en la entidad

Pese a un incremento en el personal ocupado y las horas trabajadas, hasta junio del 2025, el estado de San Luis Potosí, el valor de producción de las empresas constructoras cayó un 4.5 por ciento con respecto al mismo mes del pasado 2024, de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según los datos de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) en su edición de junio del presente año, la entidad potosina registró un incremento del 3.7 por ciento anual en el personal ocupado total, lo que representa un total de 9 mil 674 personas.

Esta cifra representa un total del 5.9 por ciento con respecto a junio del año pasado en las horas trabajadas, lo que representa un total de 2 mil 10.6 horas trabajadas por el personal ocupado total, la gran mayoría por parte de los obreros que concentraron el 72.8 por ciento de las horas laboradas, e incrementaron esta cifra en un 7.8 por ciento con respecto al año pasado.

Sin embargo, en junio las remuneraciones totales del sector cayeron en un 14.8 por ciento con respecto al mismo mes del 2024. De forma específica la remuneración media por persona ocupada disminuyó en un 16.8 por ciento, mientras que por hora trabajada cayó en un 18.7 por ciento.

De igual forma, las remuneraciones medias de salarios y sueldos registraron una disminución anual del 21.5 por ciento, si bien los salarios a obreros apenas crecieron en un 0.5 por ciento, los salarios de los administrativos disminuyeron en un 36.1 por ciento. Asimismo, el Inegi también destaca un 16.4 por ciento menos en los gastos totales por bienes y servicios del sector.