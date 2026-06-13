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Calor golpea a los potosinos

Un fallecido, 15 casos de deshidratación y 5 de golpe de calor registra San Luis Potosí

Por Rubén Pacheco

Junio 13, 2026 03:00 a.m.
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Calor golpea a los potosinos
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      En casi medio semestre del 2026, San Luis Potosí se posiciona como el décimo sexto estado del país con más personas afectadas por daños a salud relacionados con altas temperaturas.

      La entidad confirma 20 personas dañadas por el calor en exceso suscitado hasta el momento, 15 por deshidratación y cinco por golpe de calor, precisó el informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

      Aunado a ello, el estado mantiene un fallecimiento confirmado por golpe de calor, registrado en semana anteriores.

      El territorio potosino fue unas de las 19 entidades del país, donde se reportaron en el último informe epidémico temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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      Autoridades locales como la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), exponen que, hasta el momento, la Zona Huasteca sigue siendo la más calurosa del estado. 

       La Secretaría de Salud federal, explicó que los signos de alarma de un golpe de calor son: piel caliente y seca pero no sudorosa, confusión o pérdida del conocimiento, vómitos frecuentes, falta de aire o problemas para respirar.

      "Se recomienda beber muchos líquidos, aunque no se sienta sed, por lo menos 2 litros de agua diarios; vestir ropa ligera, clara y de algodón que permitan la transpiración; y aclimatarse gradualmente al calor", recomienda.

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