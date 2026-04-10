Calor, viento y lluvias: así se sentirá el clima en SLP este viernes

El clima en San Luis Potosí tendrá este viernes una combinación de calor durante el día, mañanas frescas con niebla y posibles lluvias por la tarde, además de rachas de viento que podrían intensificarse en varias regiones.

De acuerdo con el pronóstico estatal, las temperaturas más altas se registrarán en la Huasteca, donde el termómetro alcanzará los 33 grados, mientras que en la zona Media llegará a los 32. En tanto, la zona Centro tendrá una máxima de 29 grados y el Altiplano de 28.

Durante las primeras horas del día se esperan bancos de niebla, sobre todo en áreas serranas, lo que podría reducir la visibilidad. Ya por la tarde, aumentan las probabilidades de lluvias puntuales, acompañadas de viento con rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

El panorama no se queda ahí: para el fin de semana se anticipan tormentas que podrían incluir granizo, tolvaneras y descargas eléctricas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, las condiciones de calor y viento mantienen latente el riesgo de incendios, principalmente en las zonas Centro, Media y Altiplano, por lo que se recomienda evitar actividades que puedan detonar fuego en áreas abiertas.