Cambió el escenario en el PRI, dice Galindo

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que sostuvo una reunión con el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas y con la presidenta estatal, Sara Rocha Medina, encuentro en el que coincidieron en la necesidad de reconstruir al partido en San Luis Potosí.

Galindo explicó que el acercamiento fue promovido por la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, quien tejió el diálogo con la dirigencia nacional. “Me recibió el presidente con muy buena camaradería, me dijo: hagamos un borrón y cuenta nueva y empecemos a recuperar el PRI de San Luis Potosí”, señaló.

El edil reconoció dijo que la reunión “cambia todo el escenario” con respecto al proceso que se mantenía para formalizar su separación del tricolor. Aseguró que ha recibido mensajes de militantes que ahora sienten “certeza y tranquilidad” tras la convocatoria a la unidad.

Respecto a su relación con Sara Rocha, destacó que ambos acordaron fortalecer al PRI en el estado y respaldar su liderazgo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por separado Rocha Medina confirmó que el encuentro se desarrolló en un ambiente institucional y cordial. “Tuvimos efectivamente una reunión muy amena y ahí vamos platicando”, señaló.

La dirigente aclaró que no implica necesariamente una reconciliación con Galindo Ceballos. “No sabría decirte si es el inicio de una reconciliación, pero lo que nos dijo muy claro el líder es el tema importante de la suma de voluntades para fortalecer al PRI nacional”, explicó.