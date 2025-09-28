Por cerrar, revisión de CEGAIP al Congreso

El presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) de San Luis Potosí, Gerardo Navarro Alviso, informó que el Congreso del Estado ha logrado superar el 90% de cumplimiento en el procedimiento de verificación que este organismo abrió desde los meses de abril, mayo y junio, y que actualmente se encuentra en proceso de cierre.

Navarro explicó que recientemente se notificó al Poder Legislativo la última resolución de la CEGAIP, otorgándole un plazo de 20 días que vence el próximo 17 de octubre para solventar las fracciones que no estaban actualizadas en su portal de transparencia conforme a la normativa.

Subrayó que el alto porcentaje alcanzado refleja el esfuerzo de las áreas responsables de la información pública, pero también la coordinación que mantiene el órgano garante con los sujetos obligados; “lo más importante es que los beneficiados con esta información sean los ciudadanos. No se trata de ser benevolentes, sino de identificar en qué áreas están batallando las instituciones y acompañarlas para que cumplan con lo que marca la ley”.

El titular de la CEGAIP precisó que, aunque la verificación específica al Congreso potosino se encuentra en etapa de cumplimiento, la resolución final será determinada en el Pleno del organismo. En caso de solventar completamente las observaciones, el procedimiento se dará por concluido; de lo contrario, se aplicarán las medidas que correspondan.

Navarro enfatizó que las revisiones no son únicas ni aisladas, pues mes con mes la CEGAIP evalúa a los sujetos obligados y, en caso de reincidencia, se emiten nuevos requerimientos. “Estamos obligados a vigilar permanentemente, porque la transparencia es un trabajo constante y no solo un cumplimiento por temporada”, recalcó.