Abren convocatoria para agentes policiacos

Se reforzará la corporación, para mejorar la seguridad

Por Carmen Hernández

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Abren convocatoria para agentes policiacos

Rayón.- El municipio es uno de los más seguros para ello se cuenta con 5 patrullas para los diversos operativos que se realizan, además del personal para atender cualquier contingencia que llegara a presentarse.

Refiere el presidente municipal Baltazar Tello Pérez que se cuenta con agentes que están certificados, cumpliendo con las normativas de las corporaciones de seguridad establecidas a nivel nacional. 

La corporación policiaca cuenta con 14 elementos, pero se tiene la convocatoria abierta para aumentar el personal, se busca contratar a 5 agentes más, para reforzar la seguridad en beneficio de la población en general. 

En cuanto al parque vehicular, se cuenta con 5 patrullas en buenas condiciones, para atender cualquier contingencia que llegara a presentarse, donde además se atienden casos de violencia familiar. 

Reiterando Tello Pérez que el municipio es un lugar seguro y tranquilo, por lo que invita a turistas y personas que quieran tener unos días de paz y tranquilidad. 

