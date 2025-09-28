logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA PRIME

Fotogalería

CASA PRIME

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Exposición revive trayectoria del "Príncipe de la Canción"

La alcaldía Azcapotzalco presenta una exposición sobre la vida y carrera de José José

Por El Universal

Septiembre 28, 2025 10:37 a.m.
A
Exposición revive trayectoria del Príncipe de la Canción

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- "Creo que es un gran homenaje a un grande de la música y, bueno, para mi mamá que ya no está, y era fan de José José, venir es también como recordarla", compartió Maricarmen Espinoza, de 47 años, mientras observaba los discos expuestos de la exposición "José José, Colección Privada".

La alcaldía Azcapotzalco, en colaboración con Anel Noreña y José Joel, monto un recorrido por la vida y la trayectoria del llamado José Rómulo Sosa, nombre real de José José.

En la muestra se exhiben vestuarios, discos, premios y un micrófono original, además de recreaciones de escenarios emblemáticos, entre ellos un espacio inspirado en el histórico foro "El Patio", donde suena de fondo la voz del intérprete de "El Triste".

La exposición forma parte de una iniciativa que comenzó en marzo, con motivo del 55 aniversario de la carrera del cantante donde realizarían una recreación del escenario de su actuación en el II Festival Mundial de la Canción Latina, seguido de un recorrido en el hormibús temático "La Nave del Olvido", que visita sitios representativos de la vida del artista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Es muy bonito, la verdad, y te ayuda a recordarlo porque yo soy muy fan", dijo Gael Medina, de 18 años, quien llegó al recinto para conocer la colección.

La muestra permanecerá abierta de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas, en la Casa de la Cultura de Azcapotzalco; afuera, el hormibús invita a los visitantes a recorrer lugares significativos para el intérprete.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Exposición revive trayectoria del Príncipe de la Canción
Exposición revive trayectoria del Príncipe de la Canción

Exposición revive trayectoria del "Príncipe de la Canción"

SLP

El Universal

La alcaldía Azcapotzalco presenta una exposición sobre la vida y carrera de José José

"SÍ, ACEPTO"
"SÍ, ACEPTO"

"SÍ, ACEPTO"

SLP

El Universal

Confirmando que la pareja se ha convertido oficialmente en marido y mujer.

Selena Gomez y Benny Blanco se casan en una emotiva ceremonia en California
Selena Gomez y Benny Blanco se casan en una emotiva ceremonia en California

Selena Gomez y Benny Blanco se casan en una emotiva ceremonia en California

SLP

El Universal

Actores y cantantes famosos se reúnen en la boda de Selena Gomez y Benny Blanco, mientras una polémica familiar surge

Netflix: ¿Cuáles son las series más esperadas para octubre?
Netflix: ¿Cuáles son las series más esperadas para octubre?

Netflix: ¿Cuáles son las series más esperadas para octubre?

SLP

El Universal