logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 40!

Fotogalería

¡FELICES 40!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Canaco esperan repunte por el regreso a clases

Fernando Díaz de León resalta la importancia de apoyar a los negocios locales en esta temporada escolar.

Por Flor Martínez

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Canaco esperan repunte por el regreso a clases

A pocos días para el inicio del nuevo ciclo escolar, se espera un repunte en ventas de establecimientos como papelerías, zapaterías y tiendas de uniformes en la zona metropolitana de San Luis Potosí, señaló Fernando Díaz de León, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur).

Indicó que este periodo para los comerciantes de este tipo de establecimientos representa una oportunidad de derrama económica importante.

Por ello, exhortó a los padres de familia a realizar sus compras en negocios afiliados, donde se garantiza calidad y servicio.

Reconoció que la situación económica actual no es del todo favorable, en comparación con años atrás, derivado del incremento en los productos, lo que implica que muchas familias realicen un esfuerzo por invertir en la educación de sus hijos en cada inicio de ciclo escolar, en los cuales deben proveer de útiles escolares, uniformes y zapatos, que beneficia de manera directa a los comercios relacionados con este giro comercial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Refirió que a comparación con el año pasado, se estima que las ventas registren un crecimiento de entre 7 y 8 por ciento, lo que podría dar un respiro a los negocios en esta temporada considerada como una de las más fuertes del año.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

“Grave error”, municipalizar La Pila: Lemoine
“Grave error”, municipalizar La Pila: Lemoine

“Grave error”, municipalizar La Pila: Lemoine

SLP

Leonel Mora

Alcalde arranca entrega de 30 mil mochilas y útiles
Alcalde arranca entrega de 30 mil mochilas y útiles

Alcalde arranca entrega de 30 mil mochilas y útiles

SLP

Redacción

El gobierno de la capital inició el programa Te Cambio la Mochila

Deben revocar juicio político contra X. Nava
Deben revocar juicio político contra X. Nava

Deben revocar juicio político contra X. Nava

SLP

Martín Rodríguez

El Poder Judicial Federal impuso ayer un plazo de tres días al Congreso

“Si lo invitan el Papa vendría a San Luis”
“Si lo invitan el Papa vendría a San Luis”

“Si lo invitan el Papa vendría a San Luis”

SLP

Martín Rodríguez