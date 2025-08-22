Canaco esperan repunte por el regreso a clases

A pocos días para el inicio del nuevo ciclo escolar, se espera un repunte en ventas de establecimientos como papelerías, zapaterías y tiendas de uniformes en la zona metropolitana de San Luis Potosí, señaló Fernando Díaz de León, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur).

Indicó que este periodo para los comerciantes de este tipo de establecimientos representa una oportunidad de derrama económica importante.

Por ello, exhortó a los padres de familia a realizar sus compras en negocios afiliados, donde se garantiza calidad y servicio.

Reconoció que la situación económica actual no es del todo favorable, en comparación con años atrás, derivado del incremento en los productos, lo que implica que muchas familias realicen un esfuerzo por invertir en la educación de sus hijos en cada inicio de ciclo escolar, en los cuales deben proveer de útiles escolares, uniformes y zapatos, que beneficia de manera directa a los comercios relacionados con este giro comercial.

Refirió que a comparación con el año pasado, se estima que las ventas registren un crecimiento de entre 7 y 8 por ciento, lo que podría dar un respiro a los negocios en esta temporada considerada como una de las más fuertes del año.