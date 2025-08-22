“Grave error”, municipalizar La Pila: Lemoine

Maribel Lemoine Loredo, concejal de Villa de Pozos, opinó que sería “un grave error” municipalizar la delegación capitalina de La Pila, pues hoy, a más de un año de su creación, el municipio número 59 no ha logrado consolidarse y en él persisten “incontables problemas” que también podrían presentarse en La Pila como municipio.

“La experiencia nos demuestra que sería un grave error municipalizar la delegación de La Pila, pues a más de un año de su creación, el municipio de Villa de Pozos no ha logrado consolidarse y persisten incontables problemas en los servicios públicos, en la atención a la ciudadanía y en el funcionamiento mismo de sus instituciones”, dijo la funcionaria.

En su opinión, no existen condiciones para afirmar que Villa de Pozos sea un municipio “operativo ni mucho menos funcional” y agregó que repetir el mismo proceso con La Pila significaría “condenar a su población a enfrentar los mismos obstáculos, incertidumbre y deficiencias”.

Quien también desempeñó el papel de síndico en el Ayuntamiento de la capital, en el primer trienio del alcalde Enrique Galindo Ceballos, afirmó que “en lugar de resolver, se estarían generando más problemas para las y los habitantes de La Pila”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí