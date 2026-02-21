Capitalinos mantienen práctica de cerrar calles para fiestas

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que cada semana la corporación interviene en un promedio de siete a ocho cierres de calles ocasionados por bailes y festejos familiares realizados en la vía pública.

Detalló que se trata principalmente de celebraciones como cumpleaños, bautizos y eventos con música y baile que bloquean la circulación en distintas colonias de la ciudad. Estas acciones, dijo, se atienden a partir de denuncias ciudadanas que alertan sobre la obstrucción de las vialidades.

Villa Gutiérrez señaló que la dependencia mantiene un llamado constante a la población para evitar este tipo de actividades en la vía pública, ya que no están permitidas y afectan la movilidad.

Explicó que, en primera instancia, los elementos realizan una invitación para que se retiren toldos, equipos de sonido y cualquier objeto que impida el libre tránsito. En caso de que no haya disposición para liberar la calle, entonces se procede a aplicar el mando policial.

El funcionario insistió en que el objetivo principal es generar conciencia entre la ciudadanía y prevenir que continúen los cierres irregulares de calles, más que realizar acciones correctivas.

Las intervenciones, subrayó, buscan garantizar el libre tránsito y atender de manera oportuna los reportes vecinales relacionados con obstrucciones en la vía pública.