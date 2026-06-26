Capturan una víbora al interior de una vivienda

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Protección Civil de Villa de Pozos atendió otro reporte de una víbora que ingresó al interior de una vivienda, esta vez en la colonia Casanova. El reptil fue capturado y posteriormente liberado en su hábitat natural.

Personal de la dependencia reiteró el llamado a la población a mantener la calma en presencia de este tipo de fauna silvestre y llamar a los cuerpos de emergencia para que sus elementos capacitados se encarguen de la captura.

Aunque no se precisó la especie, en la evidencia fotográfica se aprecia que se trató de un reptil de tamaño considerable o al menos más grande que otros que también han sido capturados. La colonia Casanova, situada al noroeste de la cabecera municipal, se caracteriza por tener numerosos predios baldíos a los que la fauna silvestre puede llegar y ocultarse durante días.

Protección Civil informa constantemente, a través de sus plataformas oficiales, de la captura de aves, felinos, mamíferos y reptiles o bien de la remoción de colmenas de abejas, avispas, etcétera, siempre con la recomendación para la gente de no actuar por cuenta propia, sino contactar a personal experto en estos temas en el teléfono 444 809 25 48 o bien en el número de emergencias 911.

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