Fallas carreteras generan pérdidas a los transportistas

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Las deficiencias en la planeación de las reparaciones del pavimento de la carretera 57 están generando pérdidas multimillonarias para los transportistas, además de que no hay vigilancia y la situación vial empeora, denunció el delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), Rafael Hernández Montalvo.

AMOTAC denuncia pérdidas multimillonarias en carretera 57

En entrevista, el representante de las empresas de transporte de carga dijo que estas pérdidas se pueden calcular en decenas o hasta en cientos de millones de pesos, según el número de vehículos y la situación en que quedan varadas las unidades.

Precisó que estas pérdidas se reflejan en fuertes gastos en diésel, cronogramas afectados, entregas retrasadas y las consiguientes multas acordadas en cláusulas contractuales por incumplir los plazos de descarga.

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Falta de horarios adecuados y gestión deficiente agravan tráfico

Hernández Montalvo aseguró que las reparaciones están generando muchos problemas porque las autoridades no han buscado los horarios idóneos para dar fluidez al tráfico.

Recordó que los camiones, como mínimo, se quedan parados dos horas por el cierre de carriles para que las constructoras realicen trabajos de mantenimiento.

En estos casos, indicó el entrevistado, la falta de pericia de la Guardia Nacional para manejar los embotellamientos ha agravado el problema.

Rafael Hernández ironizó al señalar que "para lo único que está lista la Guardia Nacional es para quitar camiones, pero no para desahogar el tráfico en las carreteras".