Caso Rich: alcaldía culpa a las familias

Los documentos presentados ante tribunales y el testimonio del padre de una de las víctimas fatales del caso Rich contradicen el discurso público del Ayuntamiento capitalino. De acuerdo con Rodrigo Espinosa Martínez, padre de Roy Espinosa, los escritos oficiales de la administración municipal responsabilizan a los propios jóvenes y a sus familias por la tragedia registrada el 7 de junio de 2024.

En entrevista, Espinosa Martínez afirmó que mientras públicamente la autoridad municipal prometía "acompañamiento"a los deudos, los documentos entregados en el litigio cuentan otra versión. Según explicó, en la contestación oficial —folio PM/DAJ/2456/2024— el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos negó cualquier responsabilidad de sus dependencias y calificó el relato de la familia como "producto de la inventiva", atribuyendo los hechos a una supuesta "negligencia al interior del núcleo familiar".

La postura municipal también quedó asentada en el oficio PCM/DJ/341/2024, firmado por la Dirección de Protección Civil Municipal, donde se afirma que el menor asistió "por propia voluntad" y que los jóvenes "no midieron el riesgo", trasladando la responsabilidad a las víctimas y a sus padres por haberles permitido acudir.

Los documentos judiciales —copias en poder de este medio— muestran además que el antro no operaba en la clandestinidad, como sostuvo la autoridad tras la tragedia. Licencias provisionales, vistos buenos y reportes de inspección entre 2022 y 2023 confirman que el Ayuntamiento conocía la existencia del establecimiento y permitió su operación pese a irregularidades. Incluso la Contraloría Municipal documentó "omisión dolosa" en la Dirección de Comercio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"En público nos dijeron que estaban con nosotros... y en tribunales escribieron que fue nuestra culpa. Es una traición", declaró Espinosa.