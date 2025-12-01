El Interapas termina los trabajos en Av. Mezquital

Después de múltiples denuncias realizadas por vecinos de la zona norte de la capital, quienes advirtieron que las obras de rehabilitación del colector sanitario del Saucito, ubicado sobre la avenida Mezquital, permanecían detenidas desde hace casi cinco meses, el organismo operador Interapas informó que los trabajos finalmente fueron concluidos.

Las quejas ciudadanas señalaban que, pese a que las obras habían iniciado el 25 de junio de 2025, el avance se mantuvo prácticamente inmóvil durante semanas, generando molestias, riesgos sanitarios y afectaciones viales.

En respuesta a estas inconformidades, Interapas confirmó que quedó terminada la repavimentación y rehabilitación integral del colector sanitario "Mezquital", en el tramo que va de la calle Sol a Ponciano Arriaga. La intervención tuvo como finalidad garantizar el correcto funcionamiento del sistema, evitar filtraciones y prevenir posibles colapsos que pudieran representar un riesgo para la salud pública.

Como parte de los trabajos finales, cuadrillas del organismo realizaron la pavimentación de la avenida Mezquital casi en su cruce con Ponciano Arriaga, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación.

