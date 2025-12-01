logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

Fotogalería

ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El Interapas termina los trabajos en Av. Mezquital

Por Rolando Morales

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
El Interapas termina los trabajos en Av. Mezquital

Después de múltiples denuncias realizadas por vecinos de la zona norte de la capital, quienes advirtieron que las obras de rehabilitación del colector sanitario del Saucito, ubicado sobre la avenida Mezquital, permanecían detenidas desde hace casi cinco meses, el organismo operador Interapas informó que los trabajos finalmente fueron concluidos. 

Las quejas ciudadanas señalaban que, pese a que las obras habían iniciado el 25 de junio de 2025, el avance se mantuvo prácticamente inmóvil durante semanas, generando molestias, riesgos sanitarios y afectaciones viales.

En respuesta a estas inconformidades, Interapas confirmó que quedó terminada la repavimentación y rehabilitación integral del colector sanitario "Mezquital", en el tramo que va de la calle Sol a Ponciano Arriaga. La intervención tuvo como finalidad garantizar el correcto funcionamiento del sistema, evitar filtraciones y prevenir posibles colapsos que pudieran representar un riesgo para la salud pública.

Como parte de los trabajos finales, cuadrillas del organismo realizaron la pavimentación de la avenida Mezquital casi en su cruce con Ponciano Arriaga, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Frente frío 17 traerá heladas y niebla a SLP desde esta madrugada
Frente frío 17 traerá heladas y niebla a SLP desde esta madrugada

Frente frío 17 traerá heladas y niebla a SLP desde esta madrugada

SLP

Redacción

Prevén mínimas de 9°C en la capital y tuberías congeladas en el Altiplano; PC emite recomendaciones urgentes

Perros sueltos, una amenaza en Satélite
Perros sueltos, una amenaza en Satélite

Perros sueltos, una amenaza en Satélite

SLP

Leonel Mora

Habitantes del complejo habitacional piden mayor regulación

El Interapas termina los trabajos en Av. Mezquital
El Interapas termina los trabajos en Av. Mezquital

El Interapas termina los trabajos en Av. Mezquital

SLP

Rolando Morales

Proponen proteger la salud mental de jóvenes potosinos
Proponen proteger la salud mental de jóvenes potosinos

Proponen proteger la salud mental de jóvenes potosinos

SLP

Samuel Moreno

Gama Bazarte impulsa reforma a la Ley de la Persona Joven