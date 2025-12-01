Proponen proteger la salud mental de jóvenes potosinos

El Congreso del Estado de San Luis Potosí recibió una propuesta que busca colocar la salud mental juvenil en el centro de las políticas públicas. El diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó una iniciativa para reformar la Ley de la Persona Joven, con la intención de que las campañas destinadas a este sector se actualicen y respondan a las problemáticas que hoy enfrentan adolescentes y jóvenes en San Luis Potosí.

El planteamiento indica que el artículo 26 de dicha ley debe precisar que este grupo poblacional tiene derecho a una salud integral —física, mental y social— y que el Estado debe garantizar campañas sensibles a los retos actuales.

El legislador señaló que los fenómenos de salud mental se han convertido en un problema creciente, por lo que requieren respuestas puntuales, no genéricas.

En su exposición de motivos, Gama recordó que la Ley de Salud ya contempla programas dirigidos a personas jóvenes, mientras que la Ley de la Persona Joven obliga a generar acciones específicas para atender riesgos que afectan a este sector. Ambos marcos legales, dijo, coinciden en la necesidad de adaptar las estrategias a la realidad actual.

“Los casos recientes nos obligan a replantear el enfoque. Las campañas deben actualizarse y atender problemáticas concretas”, expuso el diputado, quien consideró urgente un rediseño institucional que acerque a las juventudes a los servicios psicológicos y preventivos disponibles.

La iniciativa también busca que dichas campañas promuevan el acercamiento a la atención profesional, reforzando la prevención y reduciendo riesgos asociados a episodios de violencia y crisis emocionales que se han presentado en el estado.

El proyecto fue turnado a las comisiones de Salud y Asistencia Social, así como de Normatividad Legislativa y Prácticas Parlamentarias, donde se analizará antes de subir al Pleno para su eventual discusión y votación.