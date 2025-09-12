Castigan a maestra y protegen a alumno agresor de primaria

El alumno de cuarto año de educación básica, señalado de abusar físicamente de sus compañeros de la primaria Margarita Maza de Juárez, se libró de una sanción. En cambio, la maestra del grupo fue separada de su cargo, acusada de no cumplir un protocolo de seguridad que, según directivos del plantel y el propio SEER, habría sido ordenado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aunque sin ningún oficio que lo respalde.

Madres y padres de familia relataron que el niño, de apenas ocho años, ha mantenido conductas violentas por cuatro ciclos escolares consecutivos. Sin embargo, este jueves la respuesta de las autoridades fue castigar a la docente, bajo el argumento de que decomisó una navaja de la mochila del menor sin contar con el consentimiento requerido en el protocolo.

De acuerdo con versiones de padres, el padre del alumno mantiene vínculos de protección dentro del sistema educativo y presionó a las autoridades para responsabilizar a la maestra. “La maestra fue la única que trató de ponerle límites, y ahora resulta que la castigan a ella”, reprochó una madre de familia.

El reporte oficial señalaba que el menor, portaba un arma blanca y que ha golpeado, insultado y hostigado a la mayoría de sus compañeros. No obstante, la directora del plantel, una supervisora y un enviado del SEER, decidieron sancionar a la profesora.Padres advirtieron que el ambiente escolar es ya insostenible, pues la mayoría de los alumnos han sido víctimas de agresiones y señalaron que se reservan el derecho de tomar acciones de presión.

