Ceden área de la Canaco a la AMPI

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) estrena oficinas. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco - Servytur) entregó una parte de su edificio a esa subdivisión para el desahogo de sus actividades.

Neil Castro Ortega, vicepresidente local de AMPI, explicó que una vez que la Canaco cedió esa parte del edificio, fue posible adaptar el espacio a las necesidades de la Asociación.

Esa condición permitió el acceso a espacios dignos y profesionales, porque precisamente el organismo empresarial se ha enfocado en la profesionalización.

El área nueva, fue inaugurada por la titular de la presidencia Olga Espitia Lanuza y el presidente de Canaco Fernando Díaz de León Hernández y bendecida por el sacerdote Roger Méndez.

El área se ubica en el interior del edificio de Coronel Romero de la Canaco y cuenta con sala de juntas, recepción, área de dirección, área de presidenta y un espacio para capacitación.

A los espacios les fue incorporada tecnología avanzada, precisamente para capacitar. La idea es que el espacio permita profesionalizar más asesores socios de AMPI y externos.

Neil Castro añade que en 2026, se espera contar con diversas capacitaciones continuas, para que los asesores estén capacitados, pero al mismo tiempo que sean parte de la promoción de la certificación.

La idea es impulsar también el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios, lo que permitirá dar certeza a los clientes.