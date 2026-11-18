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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, consideró que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) deja que desear en su actuación frente a los presuntos actos anticipados de campaña, particularmente por la falta de pronunciamientos sobre denuncias relacionadas con eventos públicos en los que, señaló, se mezclan actividades de gobierno con promoción partidista.

Ejemplo de promoción partidista en Matehuala

El edil puso como ejemplo un evento realizado en Matehuala, en el que participaron autoridades estatales y donde aseguró que hubo una promoción abiertamente partidista. Indicó que, aunque algún partido presentó una denuncia ante el organismo electoral, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento al respecto. "Me sigue dejando que desear los muchísimos actos anticipados de campaña", expresó Galindo Ceballos.

Llamado a la imparcialidad y transparencia del Ceepac

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Ante este escenario, sostuvo que el Ceepac todavía está a tiempo de recuperar la credibilidad y demostrar imparcialidad en el proceso electoral de 2027, en el que se renovarán la gubernatura, las alcaldías, el Congreso local y las diputaciones federales. Consideró que los organismos electorales deben reforzar sus mecanismos de transparencia y evitar cualquier presión o intervención de autoridades que pueda comprometer su actuación.

Aunque dijo mantener su confianza en el organismo estatal, advirtió que corresponde a sus integrantes demostrar a la ciudadanía que no cederán ante presiones ni manipulaciones. También recordó las dificultades que enfrentó durante la elección municipal anterior para obtener su constancia de mayoría, pese a que aseguró haber ganado con una diferencia de alrededor de 30 mil votos, situación que, dijo, generó dudas sobre el reconocimiento de su triunfo.

"Yo creo que estamos a tiempo que el Ceepac recupere su credibilidad. Y yo creo en ellos", señaló Galindo, quien insistió en que el organismo debe pronunciarse cuando existan denuncias por posibles irregularidades y enviar señales claras de imparcialidad, a fin de dar certeza a quienes participarán en la próxima contienda electoral.