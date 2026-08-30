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Ceepac reconoce a PAZ y Somos como partidos

En Somos, Xavier Nava será el líder estatal y en PAZ, Alejandro Leal Tovías

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Ceepac reconoce a PAZ y Somos como partidos
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      PAZ (Construyendo Sociedades de Paz) y Somos podrán operar formalmente en San Luis Potosí luego de que el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) aprobara su inscripción como partidos nacionales en la entidad, con lo que tendrán acceso a los derechos y prerrogativas establecidos en la legislación electoral vigente.

      En Somos, Xavier Nava Palacios será el presidente estatal; Olga Liliana Palacios Pérez, secretaria general; Laura Yadira Quintana Valladares, secretaria de Organización y Desarrollo Institucional; Marcelo Gerardo Puente Ruiz, secretario de Operación Electoral y Alianzas; y Claudia Fitch Watkins, secretaria de Administración y Finanzas.

      En PAZ, Alejandro "Caco" Leal Tovías ocupará la presidencia estatal; Teresa Serna Zarzosa será secretaria general; Julio César González Ramírez, coordinador nacional y enlace con organizaciones campesinas; Gerardo Alberto Rangel Cisneros, secretario general de Estrategias Electorales; Miriam Elizabeth González Martínez, coordinadora de Administración y Finanzas; y Néstor Alejandro Rivera Aguilera, representante del partido ante 

      el CEEPAC.

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      La dirigencia de PAZ fue cuestionada por los vínculos políticos de algunos de sus integrantes. Leal Tovías fue militante del PRI y reconoce una relación política con el Partido Verde, mientras que Rivera Aguilera es expanista y ha sido señalado como asesor del diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés. Durante la presentación de la estructura estatal, el presidente nacional de PAZ, Hugo Eric Flores, negó vínculos con otros partidos en San Luis Potosí y rechazó que PAZ sea una fuerza "periférica" o aliada de alguna organización.

      La inscripción también les permitirá acceder a financiamiento público. La bolsa anual para las actividades de los partidos se mantiene en 165 millones 811 mil 863 pesos y, de los 53 millones 59 mil 796 pesos que quedaban por distribuir entre septiembre y diciembre después de las ministraciones de enero a agosto, PAZ y Somos México recibirán 1 millón 105 mil 412 pesos cada uno para actividades ordinarias. Además, ambos partidos recibirán 55 mil 270 pesos cada uno para capacitación, investigación y otras actividades políticas.

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