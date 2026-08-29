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Detalla SSPC cómo funcionarán cámaras con reconocimiento facial

La tecnología permitirá identificar a personas con antecedentes delictivos y apoyar investigaciones, señalan

Por Rubén Pacheco

Agosto 29, 2026 01:51 p.m.
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Detalla SSPC cómo funcionarán cámaras con reconocimiento facial
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      La instalación de 100 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial en las cuatro regiones de San Luis Potosí, no solo permitirán inhibir la comisión de ilícitos, sino también colaborar en las investigaciones de personas desaparecidas y no localizadas.

      Así lo estableció Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien explicó que se ubicarán en puntos estratégicos donde operarán los puntos de atención ciudadana (PAC).

      Remarcó que la tecnología permitirá la identificación de individuos con registros y vínculos con hechos delictivos, así como colaborar con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) para la ubicación de personas desaparecidas y no localizadas.

      Describió que el sistema opera con un software especializado, consistente en recopilar la información de la persona en cuestión, es decir, al ingresar color y características de la ropa, de los ojos, del cabello y de la cara; estatura, señas particulares, entre otros datos, generándose la búsqueda en toda la red de tecnología.

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      Por separado, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), destacó que no solo permitirá la identificación de objetivos criminales establecidos por la Guardia Civil Estatal (GCE), sino también por la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fiscalía General de la República (FGR).

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