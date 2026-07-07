Video | Carretera a Xilitla, afectada por derrumbes

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XILITLA.- Enormes piedras caen del talud en la carretera a Xilitla y dañan postes de energía eléctrica.

Cerca de las 13:00 horas, rocas de gran peso cayeron sobre la rúa y rodaron al acotamiento, a un lado del barranco, a la altura del lugar conocido como "El Mirador".

El derrumbe de varios peñascos causó daños a postería de la compañía de luz, por eso, poco después llegaron al lugar autoridades de vialidad y Protección Civil, antecediendo a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

?? | Carretera a Xilitla, afectada por derrumbes

- La CFE y PC atendieron la caída de enormes rocas causada por el reblandecimiento del terreno / Más información: ??https://t.co/bcBP6WhjdY pic.twitter.com/CR3VTFEgEj — Pulso Online (@pulso_mx) July 7, 2026

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Hasta ahora, no se reportan lesionados en este hecho causado por el reblandecimiento de la tierra en ese escarpado lugar que conduce hacia el Pueblo Mágico.