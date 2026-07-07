Laura Itzel Castillo condena asesinato de periodista Roxana Guzmán

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La presidenta del Senado de la República y secretaria de las Mujeres designada, Laura Itzel Castillo Juárez, condenó el asesinato de la periodista veracruzana Roxana Guzmán, y exigió una investigación del caso con perspectiva de género y sin revictimización.

"Su muerte nos duele, cuando una mujer periodista es privada de la vida, no sólo se agrede a una persona y a una familia sino que también se lastima la libertad de expresión, el derecho de la sociedad a estar informada y la vida democrática de nuestro país", expresó la legisladora de Morena en un comunicado.

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Castillo Juárez hizo un exhorto a que el crimen se investigue con rigor y sin descartar ninguna línea de investigación, incluida la relacionada con su ejercicio periodístico.La presidenta del Senado subrayó que para evitar cualquier forma de revictimización, ninguna versión o dicho proveniente de los agresores puede utilizarse para justificar la violencia ni para desplazar la atención del asesinato del que fue víctima la comunicadora."Como mujer, como legisladora y como presidenta del Senado, afirmo que ninguna mujer debe ser silenciada por la violencia", agregó.La próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, quien asumirá esta responsabilidad a partir de septiembre próximo, garantizó que como parte de la transformación que vive México se debe colocar los derechos de las mujeres en el centro de la vida pública, razón por la cual no puede haber justicia si no existen garantías para "vivir, informar, trabajar y participar sin miedo"."A la familia de Roxana, nuestro respeto. Al gremio periodístico de Veracruz y de México, nuestra solidaridad. Y a las autoridades competentes, nuestro llamado firme y respetuoso para que este crimen no quede impune. Verdad para Roxana. Justicia para su familia. Garantías para quienes ejercen el periodismo", concluyó su mensaje.Este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró durante la "Mañanera del Pueblo" de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que "faltan más personas por detener" en el caso del asesinato de la periodista veracruzana Roxana Guzmán.