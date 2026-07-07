logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Fotogalería

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Lluvias seguirán en tres regiones de SLP

Protección Civil alertó por tormentas vespertinas con rachas de viento y ambiente caluroso

Por Pulso Online

Julio 07, 2026 06:22 a.m.
A
Lluvias seguirán en tres regiones de SLP
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Las lluvias no darán tregua en San Luis Potosí. Para este martes se espera la presencia de tormentas puntuales en las regiones Altiplano, Media y Huasteca, principalmente durante la tarde, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

       

      Además de las precipitaciones, las tormentas podrían estar acompañadas de rachas de viento, por lo que las autoridades recomendaron tomar precauciones, especialmente al transitar por carreteras o permanecer cerca de árboles, anuncios espectaculares y estructuras que puedan verse afectadas.

       

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El pronóstico también anticipa que las condiciones de lluvia se mantendrán en los próximos días e incluso podrían intensificarse a partir de este miércoles.

      En contraste, la región Huasteca continuará registrando un ambiente caluroso y bochornoso, por lo que Protección Civil exhortó a la población a mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

      Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse atenta a la evolución del clima y seguir las recomendaciones que se emitan ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Lluvias seguirán en tres regiones de SLP
      Lluvias seguirán en tres regiones de SLP

      Lluvias seguirán en tres regiones de SLP

      SLP

      Pulso Online

      Protección Civil alertó por tormentas vespertinas con rachas de viento y ambiente caluroso

      Lluvias seguirán en tres regiones de SLP
      Lluvias seguirán en tres regiones de SLP

      Lluvias seguirán en tres regiones de SLP

      SLP

      Pulso Online

      Protección Civil alertó por tormentas vespertinas con rachas de viento y ambiente caluroso

      Fiscalía, sin informe de extorsiones del 2025
      Fiscalía, sin informe de extorsiones del 2025

      Fiscalía, sin informe de extorsiones del 2025

      SLP

      Martín Rodríguez

      Investiga FGE asesinato de dos mujeres: García
      Investiga FGE asesinato de dos mujeres: García

      Investiga FGE asesinato de dos mujeres: García

      SLP

      Rubén Pacheco