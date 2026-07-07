Lluvias seguirán en tres regiones de SLP

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Las lluvias no darán tregua en San Luis Potosí. Para este martes se espera la presencia de tormentas puntuales en las regiones Altiplano, Media y Huasteca, principalmente durante la tarde, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Además de las precipitaciones, las tormentas podrían estar acompañadas de rachas de viento, por lo que las autoridades recomendaron tomar precauciones, especialmente al transitar por carreteras o permanecer cerca de árboles, anuncios espectaculares y estructuras que puedan verse afectadas.

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El pronóstico también anticipa que las condiciones de lluvia se mantendrán en los próximos días e incluso podrían intensificarse a partir de este miércoles.

En contraste, la región Huasteca continuará registrando un ambiente caluroso y bochornoso, por lo que Protección Civil exhortó a la población a mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía mantenerse atenta a la evolución del clima y seguir las recomendaciones que se emitan ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.