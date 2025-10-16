logo pulso
Cierre del tiradero de El Zapote sería temporal

Por Flor Martínez

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Cierre del tiradero de El Zapote sería temporal

La clausura determinada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al tiradero ubicado en la comunidad de El Zapote, es de carácter parcial, señaló el secretario general del Ayuntamiento de Soledad, Benjamín Pérez Álvarez. 

Indicó que, tras la visita del personal de la Profepa, se están reforzando las acciones de remediación en el sitio de disposición final de residuos, lo que permite mantener activo este servicio esencial para la población. 

Mientras aseguró, que continuarán las labores de saneamiento del sitio, mismas que desde hace varios años realiza la empresa, Servicios Primarios y Reciclados del Potosí, cumpliendo con las disposiciones ambientales vigentes. 

El funcionario precisó que el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, ha reiterado su compromiso con la creación de un nuevo relleno sanitario metropolitano, uno de los proyectos prioritarios de su administración. En ese sentido, afirmó que ya existen avances significativos.

 que permitirán iniciar su construcción dentro de este mismo año. Añadió que el proyecto, presentado por el edil, contempla una inversión conjunta con el gobierno del estado y ya cuenta con los dictámenes correspondientes de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) y de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam). Detalló que el nuevo relleno sanitario incorporará tecnología moderna y sustentable. 

Subrayó que hay un periodo de cierre tentativo del tiradero dispuesto por la autoridad federal para el 31 de diciembre de este año, sin embargo, reiteró que se mantiene el compromiso con la protección del medio ambiente, el equilibrio ecológico y la prestación eficiente de los servicios públicos, bajo el cumplimiento de la normativa ambiental, finalizó.

