Modifican recorrido de Línea 3 de Red Metro por obras
Usuarios de RedMetro deben planear su ruta ante cambios temporales por cierre vialidades en Circuito Potosí.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno estatal, informó a los usuarios de la Red Metro que, por el cierre de vialidades sobre Circuito Potosí, la Línea 3 de operará de manera distinta hasta nuevo aviso.
Precisó que el recorrido quedará de la siguiente manera:
MINI CIRCUITO 1
?? Salida: Bahía Puerta Real | Circuito Exterior
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?? Retorno en U: Bahía Niño y la Mujer | Se incorpora como Circuito Interior
?? Segundo retorno en U: Bahía de la Virgen
?? Llegada: Bahía Puerta Real
MINI CIRCUITO 2
?? Salida: Bahía B. Anaya | Circuito Interior
?? Vuelta en U: Bahía Av. Juárez | Circuito Exterior
?? Retorno: Bahía B. Anaya | Circuito Interior
"Agradecemos tu comprensión. Toma precauciones y planea tu ruta con anticipación. Seguiremos informando cualquier cambio", dijo la SCT.
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Redacción
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