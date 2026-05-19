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Modifican recorrido de Línea 3 de Red Metro por obras

Usuarios de RedMetro deben planear su ruta ante cambios temporales por cierre vialidades en Circuito Potosí.

Por Redacción

Mayo 19, 2026 12:18 p.m.
A
Foto: SCT

Foto: SCT

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del gobierno estatal, informó a los usuarios de la Red Metro que, por el cierre de vialidades sobre Circuito Potosí, la Línea 3 de operará de manera distinta hasta nuevo aviso.

Precisó que el recorrido quedará de la siguiente manera:

MINI CIRCUITO 1

?? Salida: Bahía Puerta Real | Circuito Exterior

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?? Retorno en U: Bahía Niño y la Mujer | Se incorpora como Circuito Interior

?? Segundo retorno en U: Bahía de la Virgen

?? Llegada: Bahía Puerta Real

MINI CIRCUITO 2

?? Salida: Bahía B. Anaya | Circuito Interior

?? Vuelta en U: Bahía Av. Juárez | Circuito Exterior

?? Retorno: Bahía B. Anaya | Circuito Interior

"Agradecemos tu comprensión. Toma precauciones y planea tu ruta con anticipación. Seguiremos informando cualquier cambio", dijo la SCT.

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