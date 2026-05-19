Clausuran una granja de pollos en Pozos

La Dirección de Gestión Ambiental de Villa de Pozos, a partir de una denuncia ciudadana, clausuró una granja avícola cercana al Tanque Tenorio por carecer de licencia de funcionamiento y otros permisos necesarios para su correcta operación.

Clausura parcial y riesgos ambientales

El propietario deberá resolver la ausencia de documentación o encarar la posible clausura definitiva de su centro productivo.

Alejandro Leal Espinosa, titular de la dependencia municipal, precisó que se aplicó una clausura parcial de las fosas de disposición final de residuos de la granja avícola, luego de que se detectó la operación del sitio sin dictamen de ecología ni autorizaciones ambientales para el manejo de residuos.

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Procedimiento administrativo y notificación estatal

La clausura derivó de un procedimiento administrativo iniciado el pasado lunes 4 de mayo, aunque las instalaciones operan desde hace varios años en un predio cercano a la planta de tratamiento del Tanque Tenorio, situación que representa un riesgo potencial de contaminación en caso de un manejo inadecuado de residuos avícolas.

El propietario, a pesar de haber recibido un plazo para presentar su documentación, no entregó licencia de funcionamiento, licencia de uso de suelo, dictamen de ecología ni manifestación de impacto ambiental.

Leal Espinosa añadió que, de este caso, se notificó a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) del Gobierno del Estado debido a que la empresa genera residuos clasificados como de manejo especial.