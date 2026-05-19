Morena perfila revisión con UIF a sus aspirantes en SLP

Morena perfila fortalecer sus mecanismos de evaluación de perfiles para quienes aspiren a candidaturas de elección popular, con revisiones que podrían involucrar a instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y áreas relacionadas con seguridad y control institucional.

El tema fue abordado durante una reunión de trabajo entre la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, y la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, en la que también participaron Citlalli Hernández Mora y dirigentes estatales de Morena de todo el país.

De acuerdo con lo planteado en el encuentro, el objetivo es garantizar que quienes representen al movimiento cumplan con principios de honestidad, transparencia y compromiso con la Cuarta Transformación, además de evitar perfiles que puedan afectar la imagen pública del partido.

Ariadna Montiel Reyes y

Rita Ozalia Rodríguez

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Durante la reunión también se revisaron temas de organización política, estrategia territorial y lineamientos internos que Morena implementará de cara a los próximos procesos electorales.

El encuentro formó parte de una jornada enfocada en consolidar la unidad interna, reforzar las estructuras territoriales y mantener el trabajo cercano con la militancia y la ciudadanía.

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Rita Ozalia Rodríguez reiteró que Morena en San Luis Potosí continuará trabajando con organización, unidad y cercanía con la ciudadanía, fortaleciendo las bases del movimiento y respaldando el proyecto que encabeza la presidenta de México,