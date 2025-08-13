Clausura PCE estacionamiento aledaño a Fenapo

El estacionamiento público ubicado al lado poniente de la Fenapo, con una superficie de 23 mil metros cuadrados, fue clausurado sin el debido procedimiento, por parte de la Dirección de Protección Civil Estatal desde el día 10 de agosto.

Los afectados son 20 familias que trabajan en ese lugar, acomodando a los vehículos en el estacionamiento y ahora se quejan de la falta de ingresos.

Mario Alberto Moctezuma Pastrana, vecino dependiente de los estacionamientos, aseguró que “estos días de feria, aumentamos nuestros ingresos de manera temporal, pero ahora tenemos varios días sin trabajar”.

Añadió que otros afectados, son las familias que se trasladan a la feria y no encuentran estacionamiento cerca y que proporcione seguridad para evitar robo a su vehículo, sobre todo cuando

existe gran aforo de visitantes, que según datos del patronato, pueden llegar a 200 mil.

Aseguró que la falta de estacionamientos cercanos, obliga a los visitantes dejar sus vehículos en calles de colonias aledañas a la feria y quedar expuestos al robo del propio vehículo o pertenencias, como lo reporta ya la Fiscalía General del Estado de robo de automotores.

Pidió mayor empatía de las autoridades para tratar con los operadores de los estacionamientos, sobre todo en el caso de aquellos que emplean a familias humildes, que también necesitan de su propio trabajo para sobrevivir.

Recordó que los alrededores perdieron espacios de estacionamiento, como ocurre con las instalaciones de justicia y Seguridad Pública, la Arena Potosí y un enorme terreno que desde hace unos meses, fue convertido en una tienda de autoservicio.