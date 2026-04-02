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Clausuran empresa tras incendio en la Industrial San Luis

Siniestro dejó daños materiales sin lesionados.

Por Redacción

Abril 02, 2026 11:34 a.m.
A
Clausuran empresa tras incendio en la Industrial San Luis

Una empresa dedicada al almacenamiento de pilas fue clausurada en la colonia Industrial San Luis, luego del incendio que provocó daños materiales y afectaciones al entorno.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), tras sofocar el siniestro se colocaron sellos de clausura conforme a los procedimientos administrativos.

El incendio no dejó personas lesionadas, aunque sí daños de consideración en el sitio y posibles afectaciones ambientales.

En las labores participaron distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno, que lograron controlar el fuego y evitar mayores riesgos.

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Las autoridades señalaron que se mantendrá la vigilancia para garantizar el cumplimiento de medidas de seguridad en este tipo de establecimientos.

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