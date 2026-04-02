Clausuran empresa tras incendio en la Industrial San Luis
Siniestro dejó daños materiales sin lesionados.
Una empresa dedicada al almacenamiento de pilas fue clausurada en la colonia Industrial San Luis, luego del incendio que provocó daños materiales y afectaciones al entorno.
De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), tras sofocar el siniestro se colocaron sellos de clausura conforme a los procedimientos administrativos.
El incendio no dejó personas lesionadas, aunque sí daños de consideración en el sitio y posibles afectaciones ambientales.
En las labores participaron distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno, que lograron controlar el fuego y evitar mayores riesgos.
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Las autoridades señalaron que se mantendrá la vigilancia para garantizar el cumplimiento de medidas de seguridad en este tipo de establecimientos.
Arde bodega en empresa de la Zona Industrial
Las llamas alcanzaron grandes alturas ya que se quemaban pilas de litio
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