CMIC responde al gobernador, “agrupamos datos oficiales”

Luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se quejó de los líderes empresariales por las cifras que difunden relacionadas con el estado que guarda la obra pública estatal, el presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Leopoldo Stevens Pérez, advirtió que el organismo empresarial utiliza datos contundentes de instituciones públicas.

Dijo que la CMIC es una asociación que agrupa a los constructores potosinos y que proporciona datos de manera oficial y respaldada.

Advirtió que se cuenta con un departamento estadístico, donde se va concentrando la información de todas las obras que se van asignando y el 95.6 por ciento de las obras que hace el municipio es otorgada a constructores potosinos.

Añadió que adicionalmente, los datos que la CMIC da sobre la situación económica del sector de la construcción, se basan en datos oficiales datos de el INEGI, y son datos sumamente contundentes.

El dirigente empresarial, participaba de esta manera como orador oficial en un evento de inicio de obra municipal en la Colonia Mártires de la Revolución, al norte de la capital potosina.

“Al contratar constructores potosinos, el dinero de los potosinos se queda en San Luis y genera un círculo virtuoso, el cual genera bienestar a las familias”, concluyó el mandatario.