Dip. J. Carlos Valladares fortalecerá colaboración con sectores sociales

El diputado federal Juan Carlos Valladares Eichelmann, sostuvo una reunión con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), directivos de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y otros líderes empresariales, en el marco de la Sesión de la Mesa Directiva realizada en las instalaciones de dicha universidad.

En ese encuentro, Valladares resaltó la importancia de impulsar a las nuevas generaciones y su talento, como elementos clave para fortalecer el crecimiento y desarrollo de la entidad. Asimismo, informó que dentro de su agenda legislativa se encuentra la propuesta de la iniciativa para expedir la Ley Federal de Inclusión Digital y Emprendimiento Juvenil.

Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar el acceso universal a herramientas digitales, fomentar la formación tecnológica y promover oportunidades de emprendimiento para la juventud mexicana, con la finalidad de impulsar su inclusión en la economía digital y contribuir al desarrollo sostenible del país.

El legislador destacó que el diálogo y la colaboración entre los distintos sectores sociales son fundamentales para generar alianzas que impulsen el progreso de San Luis Potosí. “Para mí, estas reuniones son muy interesantes. Me llevo muchas ideas y retroalimentación de los temas que tratamos. Como legislador, mi principal objetivo es ayudar a todos los sectores, cada uno con la importancia que representan para nuestras empresas y comunidades”, expresó Valladares.

Durante el encuentro, el diputado también anticipó los temas que abordará en el inicio del tercer periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, entre ellos la reforma electoral y la reforma de las 40 horas laborales. Señaló que estos asuntos son de suma importancia, aunque advirtió que podrían presentar desafíos, especialmente en lo referente a las 40 horas, donde aún no se han logrado acuerdos claros. “Es un tema que hay que negociar para lograr consensos que beneficien a todos y no perjudiquen a ningún sector”, afirmó.

Valladares explicó que la iniciativa de las 40 horas, es una de las prioridades de la agenda, pero reconoció que será un proceso complejo en la Cámara. “No podemos permitir que este tema pase sin un análisis profundo, porque afecta directamente a los empleadores y trabajadores”, añadió.

Finalmente, el legislador resaltó la importancia del apoyo del sector empresarial para seguir creando ideas y proyectos que beneficien a San Luis Potosí. “Al conocer de primera mano sus inquietudes, lo más valioso que me llevo es la información y el acompañamiento de los sectores sociales y económicos del estado. Juntos podemos generar propuestas que tengan sentido y contribuyan a un mejor desarrollo”, concluyó Valladares.