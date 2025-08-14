R. Gallardo expande movilidad sin límites en Tamasopo

El gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona continúa extendiendo sin límites la movilidad en la Huasteca potosina, habilitando más carreteras seguras que dan accesibilidad a las comunidades que por años fueron abandonadas por la herencia maldita.

Ahora, se integra toda una red de caminos que permite detonar el turismo, reducir el traslado de los trabajadores del campo y facilitar la llegada a sus escuelas a las y los estudiantes.

Con una inversión de 30 millones de pesos, Ricardo Gallardo Cardona inauguró el camino Agua Buena-San Jerónimo-Tambaca en el municipio de Tamasopo, el cual, con una rehabilitación de 13 kilómetros de extensión, beneficiará a 17 comunidades y a más de 17 mil personas, terminando con un desinterés de 30 años por parte de los gobiernos anteriores.

El proyecto comprende la reparación del pavimento con aplicación de base hidráulica, obras de drenaje, colocación de carpeta asfáltica y la instalación de señalamientos de seguridad y prevención.

El gobernador de San Luis Potosí anunció que se intervendrá en otros 20 kilómetros más de carretera para complementar todo el circuito cañero, lo que impulsará aún más el desarrollo económico de la región, creándose más oportunidades de trabajo y generando un traslado eficiente de recursos, proveedores y cualquier prestación de servicio.

Ahí mismo en la comunidad de Agua Buena, y más temprano en el municipio de Ciudad Valles, Ricardo Gallardo Cardona llevó el programa de “Apoyo Sin Límites a la Educación”, con el cual entregó útiles escolares, mochilas, zapatos y libros de texto a las y los estudiantes del nivel básico educativo, beneficiando la economía familiar y previniendo el rezago y la deserción escolar a nivel estatal, ya que la meta es entregar más de 500 mil kits a las y los estudiantes de toda la entidad potosina.