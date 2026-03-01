COBACH implementa videovigilancia para prevenir violencia escolar

Frente a un entorno escolar cada vez más marcado por conflictos de convivencia, estrés y conductas agresivas, el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí (COBACH) optó por endurecer medidas de control interno sin dejar de lado el acompañamiento emocional, con el objetivo de prevenir incidentes antes de que escalen dentro de los planteles.

El director general del subsistema, Ricardo Daniel Centeno Trejo, explicó que la estrategia no se limita a reaccionar ante hechos de violencia, sino a construir condiciones que inhiban su aparición. Para ello se puso en marcha el programa "Cobach Seguro y Conectado", que contempla la instalación de sistemas de videovigilancia en salones, pasillos y espacios comunes, con la finalidad de monitorear la dinámica escolar y contar con elementos objetivos en caso de conflictos.

El esquema ya opera de forma integral en el Plantel 01 y en el Plantel 06 de Ciudad Valles, mientras que su expansión hacia la capital y otras regiones del estado se realizará de manera paulatina. La medida busca reducir episodios de acoso, riñas o situaciones de riesgo dentro de las instalaciones educativas.