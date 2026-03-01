logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

COBACH implementa videovigilancia para prevenir violencia escolar

La estrategia inicia en Ciudad Valles y se extenderá gradualmente a otras regiones del estado.

Por Samuel Moreno

Marzo 01, 2026 01:13 p.m.
A
COBACH implementa videovigilancia para prevenir violencia escolar

Frente a un entorno escolar cada vez más marcado por conflictos de convivencia, estrés y conductas agresivas, el Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí (COBACH) optó por endurecer medidas de control interno sin dejar de lado el acompañamiento emocional, con el objetivo de prevenir incidentes antes de que escalen dentro de los planteles.

El director general del subsistema, Ricardo Daniel Centeno Trejo, explicó que la estrategia no se limita a reaccionar ante hechos de violencia, sino a construir condiciones que inhiban su aparición. Para ello se puso en marcha el programa "Cobach Seguro y Conectado", que contempla la instalación de sistemas de videovigilancia en salones, pasillos y espacios comunes, con la finalidad de monitorear la dinámica escolar y contar con elementos objetivos en caso de conflictos.

El esquema ya opera de forma integral en el Plantel 01 y en el Plantel 06 de Ciudad Valles, mientras que su expansión hacia la capital y otras regiones del estado se realizará de manera paulatina. La medida busca reducir episodios de acoso, riñas o situaciones de riesgo dentro de las instalaciones educativas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

COBACH implementa videovigilancia para prevenir violencia escolar
COBACH implementa videovigilancia para prevenir violencia escolar

COBACH implementa videovigilancia para prevenir violencia escolar

SLP

Samuel Moreno

La estrategia inicia en Ciudad Valles y se extenderá gradualmente a otras regiones del estado.

Guardia Civil Estatal detiene a 276 personas en febrero
Guardia Civil Estatal detiene a 276 personas en febrero

Guardia Civil Estatal detiene a 276 personas en febrero

SLP

Redacción

Los operativos incluyeron el aseguramiento de drogas, armas y objetos usados para delitos.

Trasladan hasta 400 reos de alta peligrosidad a penales federales
Trasladan hasta 400 reos de alta peligrosidad a penales federales

Trasladan hasta 400 reos de alta peligrosidad a penales federales

SLP

Rubén Pacheco

En más de cuatro años, la SSPC ha enviado a penales federales a internos conflictivos para evitar autogobierno en CERESO.

Continúa rechazo a edificio en Lomas
Continúa rechazo a edificio en Lomas

Continúa rechazo a edificio en Lomas

SLP

Rolando Morales

Vecinos advierten que edificio de nueve niveles agravará movilidad y servicios básicos en Lomas Tercera.