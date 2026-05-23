Cobacheros ganan medalla de bronce en Rumania

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Estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 01 de San Luis Potosí, lograron obtener una medalla de bronce internacional en Rumania, gracias al desarrollo de un módulo de carga autónomo alimentado con energía solar, proyecto que nació a partir de una problemática detectada dentro de la institución educativa, relacionada con la falta de espacios para cargar teléfonos celulares.

Francisco Javier de la Cruz Guerra y Diego Alejandro Alvarado García, ambos de 17 años y alumnos de sexto semestre, explicaron que el proyecto comenzó hace aproximadamente un año y medio durante la Muestra Académica de Transversalidad realizada al interior del sistema Cobach.

Los jóvenes detallaron que el dispositivo permite cargar hasta ocho aparatos móviles de manera simultánea y cuenta con paneles solares, además de ser portátil gracias a un sistema de ruedas que facilita su traslado.

Indicaron que la idea surgió debido a que en el plantel no existían suficientes conectores eléctricos para atender la demanda de estudiantes, quienes utilizan constantemente sus celulares para actividades escolares, exámenes y consultas de códigos QR incluidos en los libros de texto.

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Los estudiantes señalaron que el desarrollo inicial del proyecto tomó cerca de tres meses, periodo en el que realizaron investigaciones, encuestas y cálculos técnicos antes de presentar el prototipo en competencias académicas.