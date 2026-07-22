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Cobran multa a defensores del caso Rich

No hay avances notables en el proceso legal

Por Martín Rodríguez

Julio 22, 2026 03:00 a.m.
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Cobran multa a defensores del caso Rich
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      En el cierre de la etapa intermedia para los tres imputados hasta ahora detenidos por el caso de la muerte de dos jóvenes y las lesiones a otros diez en el derrumbe del antro Rich, el juez hizo efectivas multas a la defensa por abandonar la sala en una de las etapas.

      Padres de los jóvenes fallecidos dijeron confiar en que los amparos promovidos por la defensa no procederán.

      La defensa inició acciones legales para discutir en la esfera federal algunos aspectos del proceso penal. En tanto son resueltos los juicios de amparo.

      Por lo pronto no hay fecha para el inicio del juicio oral y el Centro de Justicia no puede convocar a la integración del tribunal que procesará en esa etapa.

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      La defensa había presentado una serie de solicitudes que el juez penal negó, lo que provocó en aquella ocasión que los defensores abandonaron la sala de juicios orales y el establecimiento de una multa en su contra por desprenderse del proceso que ya estaba avanzado.

      El cierre de la etapa de instrucción, incluyó el procesamiento del cobro de esas multas, lo que obligó a subsanarlas para continuar.

      Hasta ahora, en el proceso penal también hay solicitudes de devolución de bienes, pero estos se quedaron en resguardo en la Fiscalía General del Estado, como parte de los elementos de prueba, que incluyen elementos que se encontraban en el sitio del incidente en la hora y fecha del suceso.

      Por lo pronto, la contraparte solicitó a los juzgados federales, precisar el estado en que se encuentra el trámite de juicios de amparo, pero el personal judicial se encuentra de vacaciones y regresa a mediados de agosto.

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