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"En Morena hay reglas, tiempos e instancias": Rita Ozalia sobre Zumaya

La dirigente estatal aclaró que la Comisión Nacional de Elecciones decidirá la designación de sus representantes

Por Ana Paula Vázquez

Julio 24, 2026 10:13 a.m.
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Rita Ozalia Rodríguez / Foto: Pulso

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      El respaldo público que un grupo de militantes de Morena expresó a favor del empresario Gerardo Sánchez Zumaya para encabezar la coordinación estatal de la Cuarta Transformación motivó el posicionamiento de Morena y del Partido del Trabajo (PT).

      Mientras la dirigencia morenista reiteró que la designación corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones, el PT sostuvo que sería "lo ideal" que el empresario asumiera esa responsabilidad.

      El pronunciamiento ocurre después de que consejeros, exconsejeros, exdiputados, exregidores y militantes de Morena respaldaran a Sánchez Zumaya al considerar que es el perfil con mayores posibilidades para competir por la gubernatura.

      También señalaron que mantendrían su apoyo al empresario incluso si fuera postulado por un partido distinto a Morena y solicitaron a la dirigencia nacional que la designación refleje el respaldo de la militancia.

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      La presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, respondió que el partido respeta la libertad de expresión de militantes, pero recordó que la convocatoria vigente establece que el proceso es para elegir a quien coordinará los trabajos de Defensa en la entidad.

      Agregó que la Comisión Nacional de Elecciones será la encargada de conducir cualquier proceso interno de candidaturas conforme a los estatutos del partido. "En Morena hay reglas, tiempos e instancias", señaló.

      Por su parte, el comisionado político nacional del PT en San Luis Potosí, Gerardo Acosta Zavala, afirmó que su partido respeta el proceso interno de Morena y la libertad de expresión de su militancia.

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      No obstante, dijo que para el PT sería "lo ideal" que Sánchez Zumaya coordinara los trabajos de la Cuarta Transformación y destacó que actualmente encabeza la campaña nacional de afiliación del partido en el estado.

      "Nosotros nos alegramos, nos congratulamos, que también para Morena lo están proponiendo para los trabajos. Para nosotros sería lo ideal", comentó Acosta Zavala.

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